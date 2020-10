Aggiornamento Covid, superati gli 11 mila nuovi positivi il 18 ottobre

I dati Covid di oggi. Mentre aumentano le strette per frenare il contagio e molte scuole si preparano a ricorrere alla DaD in maniera più sistematica, i contagi crescono.

Nuovi positivi: 11.705

Attuali positivi: 9.302

In terapia intensiva: 750

Dimessi/guariti: 2.334

Deceduti: 69

Tamponi effettuati: 146.541

Sempre la stessa graduatoria regionale con le zone più a rischio Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Campania.

Lombardia arriva a 110 ricoverati in terapia intensiva, superando pure la Regione Lazio, da cui ci arriva il racconto del Direttore della Stampa Massimo Giannini, positivo al Covid ormai da qualche settimana e arrivato nel reparto di terapia intensiva di Roma: “Quando sono entrato in questa terapia intensiva, cinque giorni fa, eravamo 16, per lo più ultrasessantenni. Oggi siamo 54, in prevalenza 50/55enni. A parte me e una decina di più fortunati, sono tutti in condizioni assai gravi: sedati, intubati, pronati”

42 anni l’età media dei casi positivi negli ultimi 30 giorni, tra sintomatici e non.

