Coronavirus, rinviati tutti i concorsi della scuola

Il decreto denominato “Cura Italia”, presentato poco fa in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro dell’Economia Gualtieri sospende lo svolgimento dei concorsi anche nella scuola fino al mese di maggio.

La sospensione è di 60 giorni, a prevederlo è l’art. 84 a decorrere dall’ entrata in vigore del decreto.

La data del 30 aprile prevista da “Milleproroghe” per la pubblicazione dei bandi di concorso nella scuola slittera’ di 60 giorni.

Ricordiamo che per i bandi per il concorso straordinario e quello ordinario nella scuola secondaria, che dovranno essere banditi insieme, manca ancora il parere consultivo del CNPI.

Lo slittamento delle procedure concorsuali all’inizio dell’estate, ridurrà al lumicino la possibilità che i primi vincitori del concorso speciale nella scuola secondaria di primo e secondo grado possano essere nominati il prossimo primo settembre.