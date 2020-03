Coronavirus, scuole chiuse fino al 15 marzo. Azzolina: “Decisione ufficiale nel pomeriggio”

Si va verso la chiusura immediata di scuole e università in tutta Italia da oggi fino a metà marzo. L’orientamento è emerso durante una riunione a Palazzo Chigi. La misura dovrebbe essere presa con un decreto in vigore da oggi.

Il governo, per la decisione di chiudere scuole e università che scatterà da domani, si è affidato al parere della commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese.

Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, al termine dell’incontro di governo, ha commentato così la decisione: “Nessuna decisione sulla chiusura delle scuole è stata presa, abbiamo chiesto un approfondimento al comitato tecnico-scientifico. la decisione arriverà nelle prossime ore”.

*** NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ***

VOTA IL SONDAGGIO

Il governo sta valutando la chiusura delle scuole per una quindicina di giorni, ma con la possibilità di prolungarla per un mese. Una situazione di emergenza in cui si valutano diverse ipotesi: dal 6 politico (subito, però, allontanata dal ministro Azzolina) fino al posticipo dell’anno scolastico al 30 giugno.

LE FAQ DEL MIUR

Normativa emergenza Coronavirus

Ministero della Salute – normativa Coronavirus

Regione Veneto – normativa Coronavirus

Regione Lombardia – normativa Coronavirus

Regione Friuli Venezia Giulia – normativa Coronavirus

Regione Emilia-Romagna – normativa Coronavirus

Regione Piemonte – normativa Coronavirus

Provincia Autonoma di Trento

Regione Toscana – normativa Coronavirs

Regione Liguria – normativa Coronavirus

La mappa dell’ateneo di Baltimora (clicca qui)