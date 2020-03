Coronavirus scuole, misure del DPCM 4 marzo efficaci fino al 3 aprile (ma sospensione fino al 15 marzo)

Le disposizioni del DPCM 4 marzo 2020 sono efficaci, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

Questo è quanto si legge nelle disposizioni finali del suddetto DPCM.

Ovviamente quanto sopra non riguarda la sospensione delle attività didattiche che, al momento, riprenderanno il 16 marzo.

Per quanto riguarda i viaggi di istruzione, l’art. 1, comma e) così prevede: “sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;“. Non è dunque più previsto il termine del 15 marzo, come nel precedente DPCM. Si ritiene dunque che, anche in questo caso, al momento sia da prendere a riferimento come scadenza il 3 aprile, data indicata dalle disposizioni finali.

TUTTO SUL CORONAVIRUS