Coronavirus, una proposta: bando per collegare con fibra ottica tutte le scuole

Una proposta per evitare una dispersione a pioggia dei fondi disponibili per la scuola contenute nel decreto “Covid 19”. Propongo che la somma sia utilizzata centralmente con l’indizione di un unico bando che preveda il collegamento di ogni plesso scolastico alla fibra ottica, non solo portare la fibra agli armadietti di quartieri, ma fisicamente dentro ogni plesso.

Secondo punto del bando lo Stato si fa carico dell’abbonamento al servizio dati di tutte le scuole. Se avanzano soldi implementazione della rete wireless in tutte le scuole sprovviste o con struttura sottodimensionata, fornire un tecnico per l’hardware e il software negli IC e nelle scuole sprovviste.

Francesco Stucchi