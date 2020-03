Coronavirus, video riunione con i ministri dell’Istruzione area UE

È in corso la video conferenza ad Alto Livello dei Ministri dell’Istruzione dell’Unione Europea sulle implicazioni del coronavirus Covid 19 nel settore dell’istruzione e della formazione.

I Ministri si confronteranno sulle rispettive risposte nazionali per garantire la salute degli studenti ed evitare interruzioni dei processi di formazione scolastica e professionale.

Ad aprire la conferenza l’Italia, con la Ministra Lucia Azzolina che sta illustrando le azioni decise dal nostro Paese per far fronte all’emergenza. Ogni Ministro avrà a disposizione circa cinque minuti per condividere i provvedimenti adottati.

All’Italia, che apre, è stato assegnato un tempo più lungo per poter illustrare nel dettaglio tutte le decisioni prese in queste settimane.

IL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE

IL DPCM DEL 9 MARZO (N.B. Le disposizioni sono in vigore dal 10 marzo al 3 aprile)

LE FAQ UFFICIALI

LA MAPPA DELLA SITUAZIONE IN ITALIA