“Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza”. Sono le parole di Antonio Gramsci utilizzate da Corrado Augias per la sua trasmissione di congedo, andata in onda la sera di lunedì 23 novembre sul La 7 e preparata dal conduttore prima della scomparsa.

“La puntata si è chiusa con le parole di Antonio Gramsci lette del conduttore-giornalista (solo in audio)”, scrive Il Corriere della Sera. “Aveva scelto lui di chiudere così, di salutare il suo pubblico, quando lui non ci sarebbe più stato”. Un ulteriore segnale di attenzione all’istruzione e alla formazione, dopo quelli affidati nel corso degli anni ai libri e alle interviste, citati da La Tecnica della Scuola in questo ricordo.

“Ieri dunque è andato in onda questo speciale per salutare un maestro di giornalismo che negli ultimi tre anni aveva dedicato un grande lavoro alla rete, tra storia, attualità, politica, cultura”, conclude il Corriere. “Aveva deciso di porre fine alle sue sofferenze, ma nelle scorse tre settimane aveva voluto preparare insieme al direttore di rete, Andrea Salerno, ogni dettaglio della puntata del suo commiato“.