Mattinata di tensione martedì 24 novembre a Pisa, dove gli artificieri sono intervenuti in un complesso scolastico che ospita due licei. Al centro dell’allarme c’era una bottiglietta sospetta trovata nel laboratorio di chimica, poi fatta brillare lontano dalle aule. Dopo i controlli, la situazione è tornata alla normalità e gli studenti sono rientrati in classe.

L’allarme in laboratorio

Come riporta il Corriere, la squadra degli artificieri è arrivata poco prima delle otto del mattino. A dare l’allarme è stato un impiegato del laboratorio di chimica, che ha notato una bottiglietta dall’odore molto forte. All’interno c’era un liquido che poteva esplodere, e questo ha fatto scattare subito la procedura di sicurezza. Il complesso scolastico, che ospita due licei, è stato così al centro di un intervento rapido e mirato, pensato per mettere in sicurezza studenti e personale prima dell’inizio delle lezioni.

Fatta brillare nel campo sportivo

Per eliminare ogni rischio, gli artificieri hanno portato la bottiglia fuori dall’edificio, nel campo sportivo, dove è stata fatta brillare. Nel frattempo, per precauzione, a studenti e docenti è stato impedito di entrare in classe. Per i ragazzi dei due licei è stata una partenza di giornata insolita: ad accoglierli c’erano le sirene della polizia al posto della campanella. Una volta terminati i controlli, tutti sono potuti rientrare a scuola.

Il precedente delle mail

Resta un interrogativo, perché al momento non è chiaro se l’istituto avesse ricevuto una mail simile a quella circolata nei giorni scorsi in diverse scuole italiane. Non è quindi stato stabilito alcun collegamento tra l’episodio pisano e quei messaggi. Per ora la vicenda si chiude con lo spavento e con il ritorno degli studenti in aula, mentre resta da capire l’origine della bottiglietta rinvenuta nel laboratorio.