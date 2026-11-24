La chiusura di Rai Scuola torna al centro del dibattito politico. Dopo la vicenda dei mesi scorsi – a cui La Tecnica della Scuola ha dedicato diversi approfondimenti – i deputati Graziano, Manzi, Ascani, Bakkali, Peluffo, Stumpo e Prestipino hanno presentato un’interrogazione al Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, e al Ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, per sapere “quali iniziative urgenti, per quanto di competenza e nell’ambito del contratto di servizio, intendano intraprendere affinché sia scongiurata la chiusura e garantita la continuità sul canale 57 di Rai Scuola e se non ritengano altresì necessario promuovere, per quanto di competenza, la tutela e il rilancio del patrimonio audiovisivo e le professionalità di Rai Scuola”.

“Il 1° ottobre è stata annunciata la chiusura di Rai Scuola (canale 57 del digitale terrestre) per far posto al nuovo cosiddetto ‘Canale Territorio”’, si legge nel testo dell’interrogazione. “Rai Scuola costituisce da oltre vent’anni un presidio insostituibile della missione di servizio pubblico, con una programmazione dedicata alla divulgazione scientifica, ambientale e culturale, realizzata grazie a professionalità interne di alto valore e alla guida, tra gli altri, del direttore Diego Garbati. Nonostante il progressivo depotenziamento produttivo degli ultimi anni il canale ha continuato a produrre format, interviste, approfondimenti, di grande valore didattico, il cui archivio rappresenta un patrimonio unico per studenti e docenti, oggi visibile su RaiPlay“.

“La soppressione del canale appare in netto contrasto con gli obiettivi del Pnrr, con le politiche di potenziamento delle competenze Stem, di contrasto ai divari territoriali e di valorizzazione del capitale umano anche ai fini dell’integrazione“, proseguono gli interriganti, “lo stesso contratto di servizio, all’articolo 5, impegna la Rai a delineare un’offerta di servizio pubblico che sia attenta al pubblico giovane; fra l’altro, l’articolo 5, comma 2, lettera f) prevede che la Rai promuova, anche nell’ambito delle intese vigenti ovvero mediante la stipula di specifici accordi attuativi con il Ministero dell’istruzione, sinergie con il mondo scolastico ai fini dello sviluppo dell’offerta digitale di contenuti funzionali alla didattica anche attraverso la specifica valorizzazione degli archivi Rai”.

“A giudizio degli interroganti si tratta di una scelta preoccupante che conferma una strategia involutiva da parte dei vertici aziendali del servizio pubblico e che appare dettata da motivi ideologici”, concludono Graziano, Manzi, Ascani, Bakkali, Peluffo, Stumpo e Prestipino, che chiedono di sapere “se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative urgenti, per quanto di competenza e nell’ambito del contratto di servizio, intendano intraprendere affinché sia scongiurata la chiusura e garantita la continuità sul canale 57 di Rai Scuola e se non ritengano altresì necessario promuovere, per quanto di competenza, la tutela e il rilancio del patrimonio audiovisivo e le professionalità di Rai Scuola, prevedendo un piano di investimenti che ne potenzi la funzione educativa e culturale, anziché sostituirlo con quella che gli interroganti ritengono un’offerta assolutamente inadeguata e mortificante per il servizio pubblico“.

La risposta del Governo

A rispondere è Mara Bizzotto, sottosegretaria al Ministero Imprese e Made in Italy: “In merito alla questione sollevata, si rappresenta che la RAI ha comunicato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la modifica della denominazione del canale 57 del digitale terrestre da Rai Scuola con decorrenza dal 1° ottobre 2026. Il nuovo canale mantiene una programmazione di carattere culturale, mentre l’offerta educativa precedentemente assicurata attraverso il palinsesto lineare di Rai Scuola prosegue sulla piattaforma digitale RaiPlay (sezione Scuola e Learning), già operativa”.

“La riorganizzazione comporta pertanto la cessazione del palinsesto lineare di Rai Scuola e la prosecuzione dell’offerta educativa attraverso i servizi digitali della concessionaria. Il Ministero ha acquisito direttamente dalla RAI elementi informativi relativi alla riorganizzazione e alle prospettive dell’offerta educativa. A tal riguardo, la concessionaria ha richiamato anzitutto il proprio storico impegno nel settore dell’istruzione, risalente al 1964 con l’esperienza del Dipartimento Scuola Educazione. Nel corso degli anni, Rai Scuola ha rappresentato un importante strumento di supporto alla didattica e alla divulgazione culturale e scientifica, mettendo a disposizione di studenti e insegnanti un significativo patrimonio di contenuti educativi”.

“Secondo quanto rappresentato dalla concessionaria, la riorganizzazione dell’offerta risponde alla scelta di valorizzare tale patrimonio attraverso modalità di fruizione su richiesta (on-demand), consentendo a docenti e studenti di accedere ai contenuti in funzione delle rispettive esigenze didattiche e formative. Il progetto approvato dal Consiglio di Amministrazione della RAI riunisce le produzioni di Rai Cultura, il patrimonio delle Teche Rai e i contenuti educativi già disponibili. Attraverso RaiPlay, che conta oltre 23 milioni di iscritti, l’offerta può raggiungere studenti, insegnanti, famiglie e più in generale il pubblico interessato alla divulgazione scientifica, ambientale e culturale”.

“In particolare, il progetto comprende oltre 120 collezioni tematiche, centinaia di playlist e programmi corredati da strumenti di accessibilità quali sottotitoli, audiodescrizioni e, in alcuni casi, traduzione nella Lingua dei Segni Italiana (LIS). L’offerta è inoltre destinata ad arricchirsi con nuovi programmi, documentari e percorsi di approfondimento dedicati, tra l’altro, all’orientamento universitario e professionale, al benessere psicofisico, all’ambiente, alla storia, alla letteratura, al teatro e alla musica”.

“I materiali possono essere utilizzati dai docenti anche mediante le lavagne interattive (LIM) durante le attività didattiche in classe, mentre gli studenti possono consultarli autonomamente attraverso diversi dispositivi, tra cui smartphone, computer e smart TV. Resta in ogni caso ferma l’importanza di assicurare la continuità e la qualità della funzione educativa e culturale del servizio pubblico, nonché la valorizzazione del patrimonio audiovisivo destinato alla formazione e alla divulgazione. In tale quadro, nel rispetto dell’autonomia editoriale e gestionale della concessionaria, il Ministero continuerà a esercitare, per quanto di competenza, le proprie funzioni di vigilanza sull’effettivo adempimento degli obblighi di servizio pubblico ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e del contratto nazionale di servizio”