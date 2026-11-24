Indice Requisiti di partecipazione

Sono 13.868 i posti complessivamente previsti per i nuovi concorsi docenti illustrati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito durante l’incontro del 23 novembre 2026.

Le disponibilità saranno così ripartite:

7.668 posti per la scuola dell’infanzia e primaria , sia su posto comune sia sul sostegno;

, sia su posto comune sia sul sostegno; 6.200 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, esclusivamente su posto comune.

Per il sostegno nella scuola secondaria non saranno bandite nuove procedure concorsuali, in quanto risultano ancora attive le graduatorie dei precedenti concorsi.

L’Amministrazione ha inoltre precisato che i nuovi posti saranno banditi soltanto per le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali non risultano aspiranti nelle graduatorie concorsuali vigenti.

Requisiti di partecipazione

Per la scuola dell’infanzia e primaria sarà necessario possedere la laurea in Scienze della formazione primaria oppure il diploma magistrale abilitante conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. Per concorrere sui posti di sostegno sarà richiesta anche la specializzazione per il relativo grado.

Per la scuola secondaria sarà invece necessaria l’abilitazione specifica oppure un titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso, accompagnato da almeno tre anni di servizio nelle scuole statali negli ultimi cinque anni, di cui almeno uno nella classe di concorso richiesta.

I candidati potranno partecipare a più procedure, nel rispetto dei limiti previsti dai bandi. Per infanzia e primaria sarà possibile concorrere fino a quattro tipologie di posto, presentando un’unica domanda per una regione. Per la secondaria sarà consentita la partecipazione a una classe di concorso del primo grado e a una del secondo grado.

Chi possiede i requisiti per entrambi i bandi potrà presentare due domande distinte, anche in regioni differenti.