Corsi abilitanti 2026/27: Flc Cgil insieme alle altre organizzazioni sindacali chiede al Ministero dell’Istruzione di fare il punto della situazione

La Flc Cgil, attraverso una nota, sollecita, insieme alle altre sigle sindacali, il ministero dell’Istruzione e il ministero dell’Università a organizzare l’avvio dei corsi abilitanti:

“Lo scorso anno la FLC CGIL aveva fortemente sollecitato il MUR e il MIM a riorganizzare la tempistica dell’avvio dei corsi abilitanti che negli ultimi anni sono partiti con grande ritardo. Quest’anno, con l’approssimarsi della definizione, da parte delle Università, dell’offerta di percorsi abilitanti all’insegnamento relativi all’anno accademico 2026/2027, le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro con i rappresentanti del Ministero dell’istruzione e al Ministero dell’Università”.

“L’obiettivo è sollecitare una tempistica tempestiva nell’avvio dei corsi allineata all’anno scolastico e compatibile con la fruizione dei permessi del diritto allo studio. Le organizzazione sindacali chiedono inoltre di poter verificare la corrispondenza dell’offerta formativa al fabbisogno ordinario dei percorsi di formazione in ingresso, compresi quelli finalizzati alla specializzazione sul sostegno”.