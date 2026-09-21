Tajani si scusa con le donne: “Mai pensato di offenderle. Non l’ho mai fatto nè nella vita privata nè in quella pubblica”

“Mi scuso se delle persone si sono sentite offese da quello che ho detto, ma io non ho mai pensato di offendere le donne, non l’ho mai fatto in vita mia né nella vita privata né nella vita pubblica”. Queste le parole di Antonio Tajani, riportate da RaiNews e da SkyTg24, all’indomani dell’intervento che ha scatenato non poche polemiche nell’opinione pubblica.

Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal palco della kermesse ‘Itaca’ a Formello, aveva affermato “meglio sposare una donna meno appariscente, magari con una gonna più lunga ma di sicuro più seria e affidabile, rispetto a una più affascinante, che ha avuto tanti fidanzati e li ha mollati e quindi portata a mettere qualche cornetto”.

Frasi che hanno causato una vera e propria bufera da parte delle opposizioni politiche, della stampa, ma anche della gente comune e dei social.