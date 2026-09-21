“Tutti a scuola”, Francesco Montanari: “Ho iniziato a fare l’attore grazie a un professore”

Oggi, lunedì 21 settembre si tiene la cerimonia nazionale di inaugurazione dell’anno scolastico 2026/2027, “Tutti a scuola”, quest’anno ad Amatrice, in provincia di Rieti, nel decennale del sisma del 2016. Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, l’appuntamento si svolgerà presso l’Istituto “Sergio Marchionne”, ex “Romolo Capranica”, nella nuova sede della frazione San Cipriano.

Montanari e il docente che lo ha spinto a recitare

Parte il collegamento con Norcia, altra cittadina colpita da un altro terremoto nell’ottobre del 2016. Interviene l’attore Francesco Montanari: “Ho iniziato a fare l’attore grazie a un professore. In seconda media mi fece recitare e ho scoperto la mia grande passione”. Montanari ha parlato con studenti che fanno teatro come attività extrascolastiche.

La diretta

La Tecnica della Scuola segue, come ogni anno, l’evento. A partire dalle 16.30 il portale tecnicadellascuola.it darà aggiornamenti continui sulla cerimonia. Le dichiarazioni dei protagonisti, le premiazioni, gli ospiti e tutte le fasi dell’evento, come sempre molto atteso dal mondo scolastico.