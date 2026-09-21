“Tutti a scuola”, Francesco Montanari: “Ho iniziato a fare l’attore grazie a un professore”

Oggi, lunedì 21 settembre si tiene la cerimonia nazionale di inaugurazione dell’anno scolastico 2026/2027, “Tutti a scuola”, quest’anno ad Amatrice, in provincia di Rieti, nel decennale del sisma del 2016. Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, l’appuntamento si svolgerà presso l’Istituto “Sergio Marchionne”, ex “Romolo Capranica”, nella nuova sede della frazione San Cipriano.
Parte il collegamento con Norcia, altra cittadina colpita da un altro terremoto nell’ottobre del 2016. Interviene l’attore Francesco Montanari: “Ho iniziato a fare l’attore grazie a un professore. In seconda media mi fece recitare e ho scoperto la mia grande passione”. Montanari ha parlato con studenti che fanno teatro come attività extrascolastiche.
La Tecnica della Scuola segue, come ogni anno, l’evento. A partire dalle 16.30 il portale tecnicadellascuola.it darà aggiornamenti continui sulla cerimonia. Le dichiarazioni dei protagonisti, le premiazioni, gli ospiti e tutte le fasi dell’evento, come sempre molto atteso dal mondo scolastico.