Corsi Indire sostegno triennalisti, l’avvio dei percorsi slitta al 1° agosto: molte difficoltà nell’accesso per i docenti – PDF

Oggi, 31 luglio, era previsto l’avvio delle attività didattiche riferito ai percorsi di specializzazione da 40 crediti formativi destinati ai docenti che, negli ultimi cinque anni, abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento su posto di sostegno sul medesimo grado.

Problemi in piattaforma

Si tratta dei cosiddetti percorsi su sostegno per i triennalisti, di cui all’art. 6 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71. . Purtroppo, però, ci sono stati dei problemi di accesso alla piattaforma. Sul proprio sito Indire aveva inserito un avviso per gli interessati: “Stiamo intervenendo col fornitore per consentire l’accesso a tutti i docenti che stanno avendo delle difficoltà nell’ingresso in piattaforma. Seguirà un aggiornamento alle ore 13,30 per indicazioni sull’inizio delle attività formative”.

“Si specifica che l’accesso alla formazione deve avvenire attraverso le credenziali utilizzate per accedere al sistema GOMP. Le credenziali verranno ricomunicate singolarmente ai docenti anche via email. Eventuali accessi in aula in modalità differenti non permetteranno il tracciamento delle attività e non saranno riconosciute”.

L’avviso

Dopo qualche ora, però, l’istituto ha deciso di posticipare l’avvio a domani. Ecco l’avviso: “Si comunica che la formazione relativa ai percorsi TFA sull’articolo 6 partirà domani, 1° agosto, alle ore 9,00, e seguirà il calendario didattico precedentemente definito. Le attività formative in programma oggi verranno recuperate in una data che verrà comunicata nei prossimi giorni”.

“Lo slittamento è stato deciso per gestire alcune difficoltà da parte di docenti ad entrare in piattaforma e per assicurare, quindi, una formazione simultanea e omogenea per tutti i soggetti interessati. Gli utenti, in fase di ingresso in piattaforma (raggiungibile all’indirizzo www.indiretfa.it), dovranno inserire il nome utente e la password che sono state create in fase di registrazione sulla piattaforma BeSmart. Le credenziali saranno comunque inviate nuovamente via email a tutti i docenti oggi pomeriggio. Si consiglia di effettuare un accesso una volta ricevute le credenziali e di segnalare eventuali problematiche all’indirizzo email [email protected]. Si precisa che le modalità di ingresso alla formazione sono solo quelle esclusivamente indicate nel presente avviso e nella email ricevuta singolarmente dai docenti. Eventuali accessi diretti in altra modalità (ad esempio attraverso un link alla stanza virtuale su Zoom ricevuto da altre persone) non potranno essere tracciati dal sistema e quindi non saranno riconosciuti utilmente come formazione. Ci scusiamo per il disagio”.

Sostegno Indire, come sono articolati i percorsi?

I percorsi, ricordiamo, si articolano in attività formative obbligatorie relative agli insegnamenti e ai laboratori, questi ultimi diversificati per ciascun grado di istruzione e riferiti alle tematiche indicate nell’Allegato B al decreto ministeriale 30 settembre 2011.

Gli insegnamenti forniscono ai corsisti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità.

Il tirocinio diretto e il tirocinio indiretto si intendono assolti dal servizio prestato su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici nei cinque anni precedenti.

Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10 per cento delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona.