Corsi per Tecnico superiore per la gestione e lo sviluppo delle strutture ricettive

Corsi per Tecnico superiore per la gestione e lo sviluppo delle strutture...

La Fondazione Archimede, per il biennio 2020/2022 di prossimo avvio, ha programmato dei percorsi di formazione professionale che avranno sede a Siracusa, Catania e a Ragusa. Singolare il Corso in hospitality management – Tecnico superiore per la gestione e lo sviluppo delle strutture ricettive.

Di che si tratta?

Obiettivi del corso: formare un esperto in pianificazione, gestione e marketing che svolga funzioni manageriali o attività di supporto alla Direzione di strutture alberghiere, ricettive e ristorative con specifiche competenze nei più avanzati modelli di Hospitality Management e nella gestione dei servizi ristorativi.

Profilo professionale: il Tecnico Superiore garantisce una corretta gestione dell’impresa, coordinando le diverse funzioni aziendali; sovrintende alla corretta implementazione delle politiche aziendali definite dalla proprietà; analizza ed interpreta il mercato, la concorrenza e la domanda turistica; definisce ed implementa, condividendole con gli attori pubblici e privati del territorio, le azioni di marketing e promozione; definisce e sovraintende ai budget aziendali; gestisce il personale secondo quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento, definendo la struttura organizzativa dell’azienda; definisce e coordina un piano della qualità dei servizi offerti.

Macrocompetenze in esito: il Tecnico Superiore acquisirà elevate competenze necessarie a: Analizzare e interpretare il mercato sia in termini di concorrenza che di domanda effettiva e potenziale Organizzare e gestire le relazioni funzionali tra i diversi reparti d’impresa secondo parametri di efficienza, efficacia e qualità. Pianificare e verificare i processi produttivi e le soluzioni organizzative. Definire e coordinare i rapporti con i fornitori e clienti, interni ed esterni. Organizzare e pianificare attività di promozione e commercializzazione, utilizzando anche strumenti di marketing e web marketing. Gestire il personale secondo le normative di comparto. Definire e monitorare le strategie di fidelizzazione della clientela e la customer satisfaction. Definire, pianificare e verificare strategie di revenue management. Definire, pianificare e verificare un piano della qualità dei servizi. Requisiti di accesso per i corsi: Diploma o Laurea. Alla fine dei percorsi biennali si sosterrà un esame di stato al supermento del quale verrà rilasciato il Diploma Ministeriale di Tecnico Superiore, Livello V EQF corredato di Europass, con la possibilità (tramite riconoscimento di CFU) di continuare il percorso accademico per il conseguimento della Laurea. È possibile, altresì, attivare stage all’estero tramite il programma comunitario Erasmus+.

A Catania intanto sono aperte le iscrizioni per il corso di Alta Formazione in Hospitality Management per il biennio 2021-2023!

Al Liceo Turrisi Colonna di Catania di Catania, alla presenza del dirigente scolastico Emanuele Rapisarda, sono state spiegate le modalità di iscrizione e le opportunità lavorative legate alla frequenza del corso che partirà nel prossimo mese di ottobre, per la prima volta, anche a Catania.

Il Manager del Turismo e della Cultura 4.0, in linea con le strategie del PNRR Next Generation EU, sarà in grado di affrontare le sfide della modernità e della digital transformation per promuovere la Sicilia come destinazione turistica d’eccellenza.