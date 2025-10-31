Cosa significa essere cittadini digitali coscienti, critici e attivi? La lezione in diretta di Educazione Civica – 6 novembre ore 11, ISCRIVI LA CLASSE

Cosa significa davvero essere cittadini digitali coscienti, critici, attivi?

E’ la domanda chiave che sta al centro delle riflessioni della prossima lezione di educazione civica on line, il progetto gratuito per le classi delle scuole secondarie italiane realizzato da Tecnica della Scuola.

Come è noto l’educazione civica, secondo la legge 92 del 2019, comprende anche l’educazione civica digitale, ovvero la costruzione e la formazione della cittadinanza digitale (cui è dedicato l’intero articolo 5 della legge).

Ma cosa significa davvero? Come è può ogni singolo studente e ogni singola studentessa (o meglio, ogni ragazzo e ogni ragazza) diventare davvero un cittadino digitale consapevole?

Ad esempio già l’utilizzo della distinzione appena fatta tra studente e persona (ragazzo / ragazza) è in realtà sbagliata. Dal punto di vista digitale questa distinzione non esiste: ognuno di noi è un essere informazionale, un abitante dell’infosfera immerso nella realtà digitale anche se lo smartphone deve restare spento durante le lezioni. Ed è dentro questo nuovo paesaggio ed orizzonte che ognuno di noi si muove.

Costruisce la propria identità, interagisce con gli altri, esprime la propria visione del mondo, si informa, agisce, aderisce o non aderisce con i propri like alle visioni del mondo altrui…

Con il rischio di non sapere bene cosa sia verità (sempre che verità esista: si parla appunto di post-verità e di fake-news), di non riuscire a comprendere quali pregiudizi (bias) siano presenti dentro i dati che hanno allenato l’intelligenza artificiale generativa con cui conversiamo (e con cui, ad esempio, svolgiamo i compiti, approfondiamo temi di studi, ci alleniamo per le interrogazioni).

E così torna la domanda: come facciamo a crescere come cittadini digitali critici dentro questo contesto?

Certo, tutti, come in un ritornello di cui non ci si chiede più il significato, continuano a ripetere che l‘intelligenza artificiale deve essere antropocentrica. Deve avere al proprio centro l‘essere umano, porsi al suo servizio. Ma cosa significa davvero?

Tocchiamo così con mano uno degli snodi cruciali non solo della formazione dei cittadini ma anche del senso e del ruolo della scuola oggi, nel tempo digitale.

Di questo parleremo il 6 novembre, dalle 11.00 alle 12.00, nel corso della lezione in diretta di educazione civica interloquendo con due esperti di scuola ed innovazione educativa e di intelligenza artificiale: Laura Biancato e Ivano Stella.

