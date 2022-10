Cos’è il Piano educativo individualizzato e quali step dopo la presentazione del Pei? – La Tecnica della Scuola a Didacta

Cos’è il Pei e come lavorare con questo strumento? Quale tipo di collegialità? Quali scadenze da parte del ministero dell’Istruzione? I nostri esperti di inclusione Katia Perdichizzi e Salvatore Impellizzeri ci hanno spiegato il modello bio-psico-sociale con utili suggerimenti per i docenti in occasione di fiera Didacta Sicilia sabato 22 ottobre presso il nostro stand. Hashtag della giornata #inclusione.

Punti tematici

Durante il nostro appuntamento gli esperti hanno discusso di:

Fondamenti teorici e osservazione strutturale del nuovo modello nazionale di PEI

Il PEI in prospettiva bio-psico-sociale secondo le più recenti norme in tema di inclusione

Le diverse fasi di stesura del PEI

Il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo): membri, organizzazione incontri e compiti

Raccordo tra DF, PDF (Profilo di Funzionamento), PEI, e Progetto Individuale

Analisi di casi concreti

Osservazione di alunni, contesti e risorse

Metodologie e strategie più efficaci per rispondere ai diversi bisogni educativi.

Come seguire tutti gli eventi della Tecnica della Scuola a Didacta Sicilia

Per non perdere nessun appuntamento organizzato dalla Tecnica della Scuola a Fiera Didacta Sicilia è stata creata una pagina apposita che contiene tutte le informazioni relative a ciò che avverrà nel nostro stand all’evento nel corso dei tre giorni.