Costo standard e costo reale: per ogni studente lo Stato spende dai 5.200 a i 6.600 euro annui

Lo Stato italiano per ogni alunno spende dai 5.278 euro della scuola dell’infanzia ai 6.693 delle superiori: il conteggio del costo medio per studente è stato effettuato dal ministero dell’Istruzione, per determinare (o meno) il contributo alle scuole paritarie.

Costo medio per studente

Dunque il costo medio per studente parte da 5.278 euro per la scuola dell’infanzia, passando per i 5.704 della primaria, i 6.348 delle medie fino ai 6.693 delle secondarie di II grado.



Il calcolo anche perché, secondo il decreto emanato per la distribuzione del contributo annuo alle scuole paritarie stabilisce che nella distribuzione dei fondi va data precedenza agli istituti che svolgono l’attività scolastica con modalità non commerciale, dunque senza fine di lucro e il modo per stabilirlo passa per il contributo medio per studente.

Modalità commerciale

Dunque le rette chieste alle famiglie andranno fissate sotto quelle soglie per essere considerate non commerciali.