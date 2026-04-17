Tredicenne muore cadendo dal secondo piano a Roma, “trovato un biglietto in cui diceva di essere stanco della scuola”

“Un ragazzino di 13 anni è precipitato la notte scorsa dalla finestra al secondo piano di un appartamento a Roma”. Lo scrive Il Corriere della Sera, secondo cui ragazzo “è stato trovato riverso a terra ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo ma senza esito”.

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l’accaduto, ma dalle prime ricostruzioni emergerebbe un legame con il mondo della scuola. “Sul posto i poliziotti del commissariato Salario”, scrive ancora il Corriere. “In casa è stato trovato un biglietto di addio in cui diceva di essere stanco della scuola. Sono in corso le indagini ma al momento si pensa a un gesto volontario”.