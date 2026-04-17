24 mesi ATA, domande dal 28 aprile: tutte le novità – DIRETTA ore 16:30

Pubblicata la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito che dà ufficialmente il via ai concorsi per soli titoli destinati al personale ATA.

Il provvedimento è stato inviato agli Uffici Scolastici Regionali per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie provinciali permanenti, fondamentali per l’accesso ai ruoli nell’anno scolastico 2026/2027.

Requisiti: almeno 24 mesi di servizio

La partecipazione ai concorsi sarà riservata esclusivamente a chi ha già maturato un’esperienza lavorativa significativa nella scuola statale. In particolare, sarà necessario aver svolto almeno 24 mesi di servizio (23 mesi e 16 giorni) in posti corrispondenti ai profili professionali ATA.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, pena l’esclusione. Secondo le indicazioni preliminari, le funzioni per l’invio delle istanze tramite il sistema POLIS saranno disponibili dal 28 aprile al 19 maggio 2026.

La diretta della Tecnica risponde live

Per tutte le informazioni utili saremo in onda oggi, 17 aprile alle ore 16:30. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.