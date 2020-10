Covid-19, oltre 21 mila nuovi contagi in Italia

Contagi Covid Italia: superati i 21 mila contagi nella giornata in cui il Premier Giuseppe Conte presenta alla nazione il nuovo Dpcm, il terzo in pochi giorni, per introdurre un semi lockdown, penalizzante soprattutto per certe categorie: ristoratori, lavoratori delle palestre, organizzatori di eventi.

A scuola: si attivi la DaD per le superiori per almeno il 75% del monte orario.

Quanto allo smart working, introdotto nelle amministrazioni pubbliche, vivamente consigliato per le aziende.

Dati particolarmente preoccupanti nelle province di Milano (2589 nuovi casi), Torino (1281 nuovi casi), Napoli (2221 nuovi casi) e Roma (1377 nuovi casi) secondo il bollettino della Protezione Civile.

Il bollettino del 25 ottobre

Nuovi positivi: 21.273

Deceduti: 128

Tamponi effettuati: 161.880

Dimessi/guariti: 2.086

In terapia intensiva: 1.208

Totale casi: 525.782

Clicca qui per accedere alla nostra sezione dedicata a tutti gli aggiornamenti sul Covid: contagi, linee guida, scelte politiche e molto altro.