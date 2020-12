Covid: contatto stretto o caso positivo? Ecco cosa fare

Dal Ministero della Salute arriva un tweet che indica cosa fare in caso di positività al Covid, con o senza sintomi, di positività a lungo termine e di contatto stretto senza sintomi.

Una tabella spiega in maniera semplice e chiara le misure da adottare in tutti questi casi. Si va dalla quarantena di 10 giorni più test diagnostico negativo per i positivi e i contatti stretti senza sintomi, ai 21 giorni di isolamento (di cui almeno 7 giorni senza sintomi) per i positivi a lungo termine:

Dal Ministero anche l’indicazione di consultare il proprio medico e scaricare l’app “Immuni”