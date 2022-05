COVID, Didattica digitale integrata per studenti in isolamento: FAQ dell’USR Veneto

È possibile garantire la DDI ad uno studente acquisendo la richiesta della famiglia e il certificato di isolamento (con esito positivo del test) rilasciato dal PLS/MMG curante?

A questa domanda ha risposto l’USR per il Veneto con una faq aggiornata al 27 maggio 2022.

Ecco la risposta fornita dall’Ufficio scolastico:

La Legge n. 52 del 19 maggio 2022 di conversione del DL n. 24/2022 abroga, all’interno dell’art. 9, c. 4 del citato decreto, il periodo: «accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata».

Decade pertanto, dal punto di vista normativo, la richiesta di un certificato medico che attesti la compatibilità delle condizioni di salute dell’alunno in isolamento, opportunamente documentato, con la sua partecipazione alla DID; permane invece la possibilità di seguire l’attività scolastica in tale modalità su richiesta della famiglia o dello studente interessato, se maggiorenne.