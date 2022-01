Covid Piemonte, vademecum per la gestione dei casi a scuola: faq e autodichiarazioni

La Regione Piemonte ha pubblicato un utile vademecum sulle quarantene, l’autosorveglianza e gli isolamenti in ambito scolastico dovuti al Covid.

La guida comprende anche le istruzioni per richiedere i tamponi gratuiti.

In Piemonte, infatti, gli studenti che sono contatti a scuola di un caso positivo possono sottoporsi gratuitamente ai tamponi sia per l’uscita dalla quarantena scolastica (nido, materna, elementari, medie e superiori) sia per il tracciamento scolastico e l’autosorveglianza (per le primarie, medie e superiori) in farmacia, dal pediatra/medico di famiglia o presso gli hotspot pubblici (in questo caso su prenotazione delle Asl). Possono naturalmente sottoporsi gratuitamente al tampone di uscita dall’isolamento anche gli studenti che risultano positivi al Covid.

In allegato, la Regione Piemonte propone anche i seguenti moduli:

Allegati

Pubblicato anche un file che raccoglie alcune risposte a domande frequenti.