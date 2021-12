Covid scuola, Azzolina: “Subito mascherine Ffp2 e proroga contratti Covid”

Attraverso il suo profilo Facebook, l’ex ministra dell’istruzione Lucia Azzolina esprime alcune opinioni riguardo l’attuale situazione Covid nel nostro Paese:

“La più importante misura per garantire la scuola in presenza rimane la volontà politica di avere la scuola in presenza. E per fortuna c’è. Il Presidente del Consiglio Draghi non potrà che confermare la linea promossa in questi mesi e ribadita con chiarezza anche pochi giorni fa, ma con i contagi che rischieranno di esplodere respingere l’assalto di chi vorrà chiudere tutto sarà molto difficile in assenza di nuove misure concrete e credibili”.

Azzolina si concentra poi sull’aspetto mascherine (“estendere in maniera massiccia la fornitura”) e sulla proroga dei contratti dei lavoratori Ata: “In Legge di Bilancio i fondi per i rinnovi sono stati reperiti solo parzialmente, lo sappiamo. Ma il Ministero può ancora decidere di utilizzarli subito per confermare tutti quei lavoratori fino al perdurare dello stato d’emergenza, in attesa poi di individuare ulteriori risorse”.