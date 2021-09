Covid scuola, riprende la rilevazione settimanale della situazione epidemiologica

Torna anche quest’anno la rilevazione settimanale della situazione epidemiologica nelle scuole.

Con nota 2757 del 13 settembre 2021 il MI ha infatti comunicato l’apertura, il 20 settembre prossimo, dell’applicativo SIDI attraverso il quale le scuole dovranno comunicare settimanalmente casi di positività al virus COVID-19 e di quarantena.

La funzione Rilevazione andamento emergenza Covid 19 è composta da due aree: “Gestione Alunni e classi” e “Rilevazione epidemiologica nelle scuole”.

La seconda area è composta da quattro sezioni:

A. Personale docente per il quale è stata accertata positività al COVID-19 e per il quale è stata disposta la misura della quarantena;

B. Personale NON docente per il quale è stata accertata positività al COVID-19 e per il quale è stata disposta la misura della quarantena;

C. Studenti per i quali è stata accertata positività al COVID-19 e per i quali è stata disposta la misura della quarantena;

D. numero di classi, o sezioni per l’infanzia, poste totalmente in regime di quarantena.

Le scuole devono dunque accedere settimanalmente all’applicativo e inserire i dati relativi alla settimana (anche nei casi in cui la situazione nella singola scuola risultasse invariata da una settimana all’altra), a partire dalle ore 7.00 del venerdì e fino alle ore 14.00 del martedì successivo alla settimana di riferimento.

Esclusivamente per la rilevazione della settimana del 13-18 settembre, le Istituzioni Scolastiche potranno compilare la rilevazione da lunedì 20 a mercoledì 22 settembre.