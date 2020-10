Covid Sicilia, pronta ordinanza: DaD alle superiori e “coprifuoco” dalle ore 23 alle 5

È attesa per oggi, 24 ottobre, la nuova ordinanza della Regione Sicilia contenente misure di contrasto al diffondersi del Coronavirus. Il governo regionale ha infatti preso atto delle proposte avanzate dal Comitato tecnico scientifico siciliano per limitare il contagio del Covid-19 nell’Isola.

L’ordinanza, così come scritto in un comunicato sul sito della Regione, “avrà come filo conduttore la “linea della fermezza e del rigore” seppure con chiusure parziali, allo scopo di anticipare e contenere il diffondersi del contagio nel territorio siciliano“.

Secondo le prime anticipazioni riportate sulla pagina Facebook della Regione, il provvedimento , condiviso con il Ministro della Salute, Roberto Speranza, dovrebbe prevedere lo stop alle attività in presenza per le scuole secondarie di secondo grado e di conseguenza il ricorso alla didattica a distanza.

Altre misure adottate: il dimezzamento dell’utilizzo dei posti passeggeri nei mezzi trasporti pubblico urbano ed extraurbano, ferroviario e marittimo e il divieto di circolazione con ogni mezzo dalle ore 23 alle 5 del giorno successivo.

Al momento, ci tiene a fare sapere la Regione, “in Sicilia non si registrano criticità analoghe a quelle di altri territori del Paese, ma – come rilevano gli stessi esperti – è necessaria una azione di contenimento per evitare situazioni d’allarme nelle prossime settimane“.