Crepet all’attacco: “Quando si promuovono tutti è il fallimento della scuola” [VIDEO]

Nuovo duro attacco dello psichiatra Paolo Crepet nei confronti della scuola italiana. Nel corso della trasmissione Coffee Break, in onda su La7, Crepet parla dell’esame di maturità e dell’eccessiva facilità, riscontrata nella scuola odierna, di promuovere: “Quando si promuovono tutti è il fallimento della scuola. Registro il fallimento della didattica a distanza, la scuola ha un’anima, un sapore, un odore, così non va bene. E poi: “Ok, c’era l’emergenza, ma adesso è finita. Si riaprono le fabbriche e i mercati, e la scuola no? Il governo è morto se non crede nel futuro”.