Crisi di Governo ultimissime, Bellanova contro Azzolina

A quanto sembra si va verso la crisi di Governo. E allo scontro tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi si aggiunge quello tra la Ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova e la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.

L’accusa alla Ministra Azzolina

Dunque Teresa Bellanova diventa protagonista delle ultimissime della crisi di Governo. La senatrice di Italia Viva, infatti, intervenuta su “Radio Anch’io”, accusa l’approccio continuamente emergenziale del Ministero dell’Istruzione: “L’Italia ha bisogno di strutturare un piano sulla scuola che non può essere adeguato di settimana in settimana,” il Je accuse neanche tanto implicito alla Azzolina.

E continua: “Siamo andati avanti con azioni che sono intervenute esclusivamente sull’emergenza, ma l’Italia, oltre a far fronte all’emergenza, ha bisogno di immaginare politiche solide per far ripartire l’economia e ridare speranza alle imprese, ai lavoratori e ai giovani che un lavoro non ce l’hanno. , di avere politiche sanitarie”.

Il clima, dunque, è tesissimo, e la situazione potrebbe precipitare già stasera, al Consiglio dei ministri.

Ma sull’ipotesi dimissioni la Bellanova si limita a dire: “Facciamo un passo alla volta.”

Ministra Azzolina isolata?

Insomma, nei prossimi giorni la Ministra Azzolina potrebbe ritrovarsi isolata, se, come sembra, tra i ministeri che un eventuale rimpasto di Governo potrebbe fare saltare è proprio quello dell’Istruzione.

Sullo stesso argomento