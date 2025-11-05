Crolla il tetto di una scuola abbandonata: ragazza di 17 anni cade da sei metri d’altezza

Una curiosità o forse la voglia di vivere un’esperienza di urbex, l’esplorazione di edifici abbandonati. Non è ancora chiaro cosa abbia spinto una ragazza di 17 anni a introdursi, al calar del sole, all’interno dell’ex scuola sommergibilisti di Venezia, una struttura inutilizzata da decenni. Come riporta VeneziaToday, mentre si trovava nell’edificio, “una porzione del tetto avrebbe improvvisamente ceduto lasciando precipitare la ragazza da un’altezza di circa 6 metri”.

Operazioni complesse ma riuscite

La giovane non era sola: con lei c’era un coetaneo, rimasto illeso. È stato proprio lui ad allertare i soccorsi intorno alle 17:30 di martedì 4 novembre. Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse. Sul posto sono intervenuti i pompieri, il personale sanitario del Suem 118 e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Giovane operata d’urgenza a Mestre

La ragazza, scrive ancora il quotidiano, “era finita tra la vegetazione fitta e i ruderi, e per tirarla fuori è stato necessario l’ausilio dell’elicottero dei vigili del fuoco”. La giovane è stata quindi trasportata d’urgenza all’ospedale di Mestre, dove si trova ora ricoverata in prognosi riservata. Secondo quanto riporta il giornale, ha riportato “fratture multiple a gambe, braccia e bacino”. Fortunatamente, “sembra che non abbia subito traumi al cranio”.

Un luogo ricco di storia, ma pericoloso

L’ex scuola sommergibilisti, luogo carico di storia e da tempo in stato di abbandono, è spesso meta di esploratori urbani attratti dal fascino decadente dei suoi spazi. L’incidente di ieri pomeriggio ricorda quanto queste incursioni possano essere pericolose. Le condizioni strutturali di edifici simili, infatti, rappresentano un rischio concreto per chi decide di addentrarvisi senza autorizzazione.