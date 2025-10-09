Crolla lavagna elettronica addosso ad una docente 60enne e ad uno studente: portati in ospedale

Brutto episodio in una scuola di Mantova, un istituto superiore: durante una lezione è crollata la lavagna elettronica addosso ad una docente di sessant’anni e ad uno studente di diciannove. Entrambi sono stati portati in ospedale. Lo riporta La Repubblica.

La lim, di due metri di lunghezza per tre di altezza, si è staccata improvvisamente dal muro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di Lavoro di Ats Val Padana per i rilievi del caso e, soprattutto, per capire che cosa abbia provocato il distacco.

Lo choc del dirigente scolastico

“Siamo tutti stupefatti, quello che è accaduto era semplicemente imprevedibile – commenta il dirigente scolastico – In estate avevamo controllato l’intero edificio scolastico e periodicamente anche durante l’anno effettuiamo delle ispezioni, scrivendo subito alla Provincia ogni volta che notiamo qualcosa che potrebbe creare problemi. E la Provincia si attiva subito, dimostrando una grande disponibilità. Quella Lim era stata installata 11 anni fa ed era in ottime condizioni”.

“I sei Fischer, i tasselli che fissavano la lavagna alla parete, non avevano dato alcun segno di cedimento, come mi ha confermato anche la docente che se l’è vista cadere addosso all’improvviso – prosegue il preside – Stiamo cercando di capire come sia stato possibile che i tre tasselli superiori si siano staccati in contemporanea. Fino a pochi secondi prima, mi ha garantito la professoressa, la lavagna era immobile, ben ancorata alla parete”.

Peraltro quando è avvenuto l’incidente nessuno la stava toccando: “La professoressa era seduta alla cattedra e il ragazzo che avrebbe dovuto svolgere l’esercizio alla lavagna aveva appena preso in mano la penna per scrivere sulla Lim e stava sfogliando il libro di testo per arrivare alla pagina indicata dalla docente. In quel momento, senza alcun preavviso, la lavagna, che pesa una trentina di chili, si è ribaltata su di loro. Per lo studente non c’è stato alcun problema, mentre la professoressa si trova al momento ancora al Pronto Soccorso perché prima di dimetterla i medici vogliono sottoporla a una Tac di controllo. Ma mi dicono che si tratta solo di una precauzione”, questo il racconto del ds.

“In ogni caso ora ricontrolleremo tutte le Lim della scuola e ovviamente cercheremo di fare chiarezza su quanto successo con quella particolare lavagna – conclude il preside – Non era mai accaduto nulla del genere”.