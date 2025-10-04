Crollo all’Alberghiero “Federico II” di Siracusa. Gli alunni per fortuna erano alla manifestazione

“Quello avvenuto ieri all’Alberghiero è un ennesimo, pericolosissimo campanello d’allarme che non possiamo e non vogliamo più ignorare. Siamo stanchi di dover commentare episodi del genere e di ringraziare la fortuna perché, per un puro caso, non ci siano state conseguenze tragiche”.

Un grave episodio di distacco di intonaco e calcinacci dal soffitto dell’androne principale ha colpito ieri mattina, venerdì 3 ottobre, l’Istituto Alberghiero “Federico II” di Siracusa.

Il crollo, che fortunatamente non ha causato feriti, è avvenuto mentre l’edificio non era ancora pienamente frequentato: per buona sorte, la gran parte degli studenti in quel momento stava partecipando a una manifestazione in città. L’accaduto ha comunque portato all’immediata evacuazione del personale presente e alla chiusura precauzionale dell’edificio, impedendo il regolare svolgimento delle lezioni.

“Se quell’androne fosse stato affollato di studenti – dice il segretario provinciale della Flc-Cgil – oggi saremmo qui a parlare di una vera e propria tragedia. La chiusura della scuola e la sospensione delle lezioni sono l’unica decisione possibile, ma è una soluzione tampone che non risolve il problema di fondo: il degrado e l’incuria in cui versano troppi dei nostri edifici scolastici. Chiediamo alle istituzioni competenti di avviare immediatamente non solo gli interventi di messa in sicurezza urgenti per questa scuola, ma un piano straordinario di manutenzione e investimenti per tutto il patrimonio edilizio scolastico provinciale. La sicurezza di studenti, docenti e personale ATA non è negoziabile e non può più essere sacrificata ai ritardi, ai tagli e alla miopia della politica”.

E poi ha aggiunto: “Quello avvenuto ieri all’Alberghiero è un ennesimo, pericolosissimo campanello d’allarme che non possiamo e non vogliamo più ignorare. Siamo stanchi di dover commentare episodi del genere e di ringraziare la fortuna perché, per un puro caso, non ci siano state conseguenze tragiche”.

Intanto Flc Cgil e Fillea Cgil siracusane annunciano che, di concerto con le RSU e le rappresentanze sindacali di istituto, valuteranno le iniziative più opportune per tenere alta l’attenzione sul tema e pretendere risposte immediate e strutturali, a partire dalla riapertura in sicurezza e senza rinvii dell’Istituto “Federico II”.