Cultura e impegno civico per capire la realtà: dal 24 ottobre “SCELTE. Conversazioni sul presente per immaginare il futuro”

A partire dal 24 ottobre, ogni venerdì, il sito e il canale YouTube della Casa Editrice Palumbo ospiteranno “SCELTE”, una nuova iniziativa rivolta agli studenti e promossa con l’obiettivo di stimolare il pensiero critico, promuovere la partecipazione attiva e offrire modelli positivi di impegno civile e culturale. A cura di Salvatore Cusimano, il progetto si propone come un vero e proprio spazio di confronto tra giovani e protagonisti della società civile, in un dialogo aperto e necessario per comprendere il presente e orientare il futuro.

Strumento di comprensione e resistenza

“SCELTE” nasce in un momento storico particolarmente complesso, segnato da crisi ambientali, conflitti globali, disinformazione e crescenti disuguaglianze. È in questo contesto che la conoscenza può e deve tornare a essere uno strumento di comprensione e resistenza. “Un luogo dove la cultura si fa strumento per leggere il presente e immaginare nuove prospettive per il futuro”, scrivono gli organizzatori, ribadendo così l’ambizione civica dell’iniziativa.

I personaggi ospiti dell’iniziativa

Il ciclo di incontri vedrà la partecipazione di figure autorevoli provenienti da ambiti diversi ma accomunate da un forte senso di responsabilità sociale: Nicola Gratteri (magistratura), Sigfrido Ranucci (giornalismo), Paola Caridi (letteratura e politica internazionale), Erri De Luca (scrittura e impegno civile), Pif (cinema e televisione), Paolo Benanti (bioetica e intelligenza artificiale), solo per citarne alcuni. Si tratta di personalità che, ciascuna nel proprio campo, hanno dimostrato come la cultura, la legalità, la scienza e l’informazione possano essere strumenti di cambiamento concreto.

Modelli concreti di impegno civile e culturale

“SCELTE è una serie di interviste pensata come spazio di confronto e riflessione sulle responsabilità individuali e collettive, con l’obiettivo di offrire alle nuove generazioni modelli concreti di impegno civile e culturale”, fanno sapere dalla Casa Editrice. Il dialogo con gli studenti sarà il cuore pulsante del progetto, in un’ottica di ascolto reciproco e scambio generazionale. Non si tratta solo di raccontare esperienze di vita, ma di ispirare un’assunzione di responsabilità e una presa di coscienza da parte dei giovani spettatori, invitandoli a diventare cittadini attivi.

Verso la costruzione del bene comune

In un tempo in cui il disorientamento è diffuso e i modelli di riferimento spesso fragili, questo ciclo di interviste diventa un’occasione preziosa per riportare al centro della formazione scolastica temi fondamentali come la legalità, la solidarietà, la sostenibilità, la libertà di informazione e la giustizia sociale. “SCELTE” non offre risposte preconfezionate, ma stimoli, domande, visioni. E lo fa attraverso testimonianze vive, autentiche, che mostrano il valore dell’impegno quotidiano e il peso delle decisioni individuali nella costruzione del bene comune.

Una proposta che parla anche alle scuole

Un progetto, dunque, che va oltre l’informazione, puntando all’educazione civica e culturale come leva per il cambiamento. Una proposta che parla anche alle scuole, agli insegnanti e soprattutto agli studenti, chiamati oggi più che mai a essere protagonisti consapevoli della propria epoca.