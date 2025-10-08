Educazione civica: la Resistenza raccontata e spiegata con la fotografia

Nel prossimo fine settimana è in programma a Verbania Fondo Toce una inconsueta quanto interessante iniziativa promossa dalla Associazione Casa della Resistenza sull’uso e sull’analisi critica delle fonti visive delle Resistenze al nazifascismo.

L’evento principale è il Convegno Internazionale di Studi sulle Fonti Visive delle Resistenze al Nazifascismo, intitolato “Sguardi e racconti. Narrare e rappresentare la storia delle resistenze attraverso la fotografia”.

Il convegno si terrà presso la Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce venerdì 10 ottobre, dalle ore 15.00 alle 18.30 e sabato 11 ottobre, dalle ore 10.00 alle 18.30.

Attraverso un ricco programma suddiviso in sei sessioni, studiosi nazionali e internazionali esploreranno il ruolo della fotografia nella storiografia delle resistenze. I lavori spazieranno dall’analisi degli archivi fotografici degli Istituti storici della Resistenza e dei produttori di immagini (come l’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo o le fotografie di un prete partigiano), fino all’esame delle Resistenze in contesti geografici più ampi, includendo i territori occupati tra il 1935 e il 1945 (come Albania, Grecia, Balcani e URSS).

Particolare attenzione sarà data ai temi degli “Sguardi e racconti”, analizzando le immagini di donne nella Resistenza piemontese, le fotografie di ex prigionieri di guerra, e la rappresentazione della Liberazione. Infine, la Sessione 6 si concentrerà sulle narrazioni ufficiali nel dopoguerra, studiando la costruzione visiva della Resistenza attraverso esposizioni post-belliche e pannelli fotografici in fabbrica.

Sabato 11 ottobre, alle ore 21.00, è previsto anche un evento extra-convegno con una proiezione commentata di filmati sul tema: L’immagine che non c’è e quella che non c’è più.

A completamento del percorso, l’Associazione organizza l’incontro teorico e laboratoriale: “Fonti, storia, memoria della Resistenza in classe”.

Questo incontro si terrà Sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15.00, presso la Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce.

L’evento è specificamente finalizzato alla condivisione di spunti didattici, metodologie e pratiche per un utilizzo critico delle fonti fotografiche a scuola, e servirà come bilancio e discussione sui risultati del convegno Sguardi e racconti. Interverranno Sonia Castro e Lisa Fornara (Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana), insieme ad Adolfo Mignemi, storico della fotografia.