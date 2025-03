Cyberbullismo, 12enne presa di mira da nove compagni in chat. Dirigente scolastica denunciata: ecco perché

Un fatto complesso quello che ha avuto luogo in una scuola della provincia di Latina. Qui, purtroppo, come spesso accade, una ragazzina, di dodici anni, è stata vittima di atti di cyberbullismo. Come riporta Il Messaggero ad essere denunciata è stata la dirigente scolastica.

La ragazza è stata presa di mira in un gruppo Whatsapp, da ben nove ragazzi, con video che sono passati da smartphone a smartphone. Il gruppo era denominato “Anti-cappati”. Quando un adulto ha visto i contenuti, sono stati avvisati i genitori della bambina i quali, a quel punto, si sono rivolti a un avvocato e hanno fatto partire la denuncia alle autorità per dare modo di avviare i primi accertamenti.

Dirigente scolastica nei guai

Ma perché la dirigente è stata denunciata? Per omissione di atti di ufficio: la donna, infatti, avrebbe ritardato il ricorso all’autorità giudiziaria, e in qualche modo ostacolato gli accertamenti. Nel corso delle verifiche è emerso che la scuola sapeva.

La dirigenza aveva saputo di quei video e aveva anche convocato i genitori dei ragazzini. Secondo quanto avrebbero verificato i Carabinieri, la dirigenza scolastica però, anziché informare immediatamente l’autorità giudiziaria avrebbe preso tempo e tentato di chiuderla lì, tra le mura della scuola.

