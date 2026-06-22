Da Forlì a Marrakech a bordo di una motocicletta di trent’anni restaurata dagli studenti: la sfida di un docente

Dalla provincia di Forlì a Marrakech a borso di una motocicletta con oltre trent’anni di “carriera”. È la sfida di Enrico Peperoni, docente dell’Ipsia “Vassallo” di Galatea, in Emilia-Romagna, nell’ambito dell’iniziativa “Project Silhouette 2026”, che unisce passione motociclistica, alta formazione tecnica e spirito d’avventura. A riportare la notizia è ForlìToday, secondo cui la sfida del prof. è molto sentita dall’istituto anche perché “arriva a un anno dalla scomparsa del professore Nuzzolo, appassionato motociclista e co-ideatore del progetto”.

“Il progetto ha previsto il restauro meccanico e la revisione completa della ciclistica di una storica Gilera RC 600 R del 1993“, si legge nell’articolo, “tra le ultime moto prodotte dalla casa di Arcore prima dell’interruzione della produzione del modello. I lavori sono stati eseguiti dagli studenti della classe terza, guidati dai docenti della sede: il professore La Ferrera, il professore Greppi, il professore Barchi e la professoressa Spagnoli. A coordinare l’aspetto tecnico è intervenuto Simone Gilli, meccanico professionista impegnato più volte nei rally internazionali“.

“Dal 19 al 31 luglio”, prosegue ForlìToday, “questa moto restaurata tenterà di compiere il viaggio da Galeata a Marrakech, andata e ritorno, attraversando le principali vie di comunicazione tra Italia, Francia, Spagna e Marocco. A guidare la Gilera in questa spedizione, senza assistenza al seguito, sarà il referente di sede, il professor Enrico Peperoni. L’obiettivo non è solo raggiungere il Marocco”, conclude la testata, “ma anche dimostrare come una corretta progettazione, una manutenzione accurata e solide competenze tecniche permettano a un veicolo storico di affrontare con successo tragitti così lunghi“.