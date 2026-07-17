Dacia Maraini: “La scuola è stata dissacrata ma non dipende dai docenti. Sono pagati troppo poco”

Oggi, 17 luglio, la scrittrice Dacia Maraini ha parlato di scuola e di insegnanti, al Giffoni Film Festival. Lo ha fatto rispondendo alle domande di alcuni studenti presenti all’incontro, discutendo in merito alla violenza sui docenti e agli stipendi del personale scolastico.

Ecco cosa ha detto, come riporta Ansa: “La scuola è stata dissacrata. E questo non dipende dai docenti ma dal potere e dalle sue tante riforme sbagliate. Prima era impensabile che uno studente aggredisse un professore o che questi potesse temere di continuo le denunce delle famiglie, ma semplicemente perché veniva riconosciuta autorevolezza a un’istituzione fondamentale nella costruzione della società. L’insegnante deve avere una sua autorevolezza”.

“I professori sono pagati troppo poco, e non è solo un discorso economico: bisogna investire sulla scuola. Dobbiamo ritornare a dare sacralità e importanza alla scuola. La scuola di oggi è diversa: i ragazzi devono sentirsi protagonisti. Quando si creano progetti — culturali e non — bisogna dare loro la possibilità di inventare, non offrire una conoscenza che cade dall’alto; occorrono passione e voglia di apprendere”, ha aggiunto.

La scrittrice ha poi anche discusso in merito ai femminicidi e all’educazione sessuale: “La violenza non si controlla con la prigione o i braccialetti, anche se servono. Bisogna agire sull’educazione che non può essere appannaggio esclusivo delle famiglie, visto che ognuna ha le sue dinamiche psicologiche alle volte molto complesse. E non ha neppure a che vedere con il sesso, perché il sesso non è svincolato dai sentimenti, dalla sensibilità, dallo sguardo sul mondo. Il punto è un altro. Occorre imparare a relazionarsi con l’altro, metabolizzando un concetto semplice: non è un nemico”.