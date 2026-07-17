Monitoraggio Formazione Scuola-Lavoro (ex PCTO), tutti i termini sono prorogati all’11 settembre 2026

Attraverso la nota prot. n. 1477 del 28 maggio 2026, il Ministero aveva fornito le indicazioni operative per la somministrazione di questionari qualitativi rivolti ai docenti delle classi terminali di tutte le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, relativi al monitoraggio per i percorsi di Formazione Scuola Lavoro (FSL), la nuova denominazione che ha preso il posto dei precedenti PCTO.

La nota prevedeva due scadenze: 15 luglio per i tutor interni e 31 luglio per i coordinatori di progettazione.

Ora, con nota 1951 del 16 luglio 2026 il MIM proroga all’11 settembre 2026 del termine per la compilazione e l’invio dei questionari da parte dei docenti tutor interni e dei docenti coordinatore di progettazione.

L’attività di monitoraggio, svolta da INDIRE e da INVALSI, indirizzata a tutte le classi terminali delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, del territorio nazionale, ha lo scopo di promuovere l’innovazione didattica e organizzativa, la cultura della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, i processi di apprendimento e, di conseguenza, migliorare il sistema educativo nazionale di istruzione e formazione.

Tali questionari sono finalizzati a raccogliere il punto di vista dei docenti sugli esiti e sui processi educativo-didattici, gestionali e organizzativi che interessano la scuola e devono essere compilati nella sezione dedicata alla Formazione Scuola-Lavoro (FSL) di Unica.

Tale rilevazione non costituisce un mero adempimento di legge, ma uno strumento indispensabile per il monitoraggio non solo quantitativo della ricaduta della Formazione Scuola-Lavoro, in un’ottica di miglioramento complessivo del sistema