Dal Patto per la scuola al reclutamento: nessuna novità da Ministero e Governo [VIDEO]

Del Patto per la scuola, annunciato con grande enfasi due mesi fa da Ministro e sindacati, non c’è più traccia e nessuno sa dire che fine abbia fatto.

Non si sa neppure se davvero verrà sottoscritto o se i diversi temi saranno oggetto di confronti ed eventuali accordi separati.

Intanto, per ora, è fallito anche il tentativo di superare il vincolo quinquennale seppure solo per le assegnazioni provvisorie.

C’è poi il tema dell’avvio del nuovo anno scolastico, ma c’è molta confusione perché non si è ancora compreso con quale strumento normativo verrà affrontato anche perché, a conti fatti, manca per ora l’accordo politico fra le forze di maggioranza.



Di tutto questo e altro ancora parliamo nel nostro video odierno.