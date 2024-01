Dantedì 2024: al cinema, per le scuole di tutta Italia, il docufilm “Mirabile Visione: Inferno”. Dante emoziona le nuove generazioni

Il 25 marzo di ogni anno si celebra il “Dantedì”, una giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri: la data corrisponde al giorno dell’anno 1300 in cui, secondo la tradizione, Dante si perde nella “selva oscura”.

Il docufilm “Mirabile Visione: Inferno” di Matteo Gagliardi, già programmato in oltre 200 sale cinematografiche e inserito nel catalogo AGISCUOLA ER 2023/2024, sarà riproposto in tutta Italia nella giornata di lunedì 25 marzo 2024, la sera per il pubblico, la mattina per le scuole.

Le scuole, ovviamente, potranno prenotarsi anche anticipatamente e successivamente a quella data (fino al termine dell’attuale a.s.) presso i cinema più facili da raggiungere, anche in quelli che non programmeranno il film per la sera del Dantedì.

Scopo di “Mirabile Visione: Inferno” (adatto a partire dalla Seconda Media e, naturalmente, per tutti gli anni delle Superiori) è far riscoprire la straordinaria attualità culturale, civile, politica, ma soprattutto umana e spirituale di Dante, autore universale, senza tempo, anzi eterno.

Accompagnati nella discesa agli inferi dalla professoressa Argenti (Benedetta Buccellato) e da Padre Guglielmo (Luigi Diberti) vengono radiografati i mali del nostro tempo: ogni cerchio dell’Inferno è riadattato alla società moderna, illustrando con grande drammaticità le contraddizioni della nostra epoca, ma consegnando al contempo anche un messaggio di speranza e rinascita.

Un approccio multidisciplinare, attraverso la Divina Commedia, che spazia dalla letteratura all’arte, dalla storia all’attualità: numerosi sono i luoghi e i siti di interesse culturale oggetto dei reportage, dal nord al sud Italia. Altrettanto importante è il contributo del materiale d’archivio che si integra ai numerosi linguaggi del film, tra cui le opere del pittore parmense Francesco Scaramuzza, per l’occasione ricolorate e animate.

Oltre a numerosi patrocini comunali, il docufilm ha già ottenuto il Patrocinio del Ministero della Cultura, nonché di Società Dante Alighieri, Fondazione Univerde, Save the Planet e Senzatomica.

Il 21 marzo 2023 “è stato proiettato in anteprima nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma (Senato della Repubblica) “per il valore e per la forte vocazione pedagogica e didattica del docufilm che ben descrive la straordinaria attualità culturale, civile, politica e soprattutto umana e spirituale di Dante”.



Sito ufficiale: www.mirabilevisione.it

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/mirabilevisioneinferno/

Rassegna stampa e recensioni: https://www.mirabilevisione.it/rassegna-stampa/

Rai Cultura: https://www.raicultura.it/filosofia/articoli/2022/12/Mirabile-Visione-Inferno-bb6f035c-e244-4f5e-885f-67b7e7bb2beb.html

La reazione dei ragazzi al termine del film:

SCUOLE MEDIE (Cinema Intrastevere, Roma)

SCUOLE SUPERIORI (Cinema Excelsior, Ischia)

Produzione Starway Multimedia

[email protected]

345/2233808

Responsabile programmazioni scolastiche

Antonella Montesi

[email protected] 349/7767796 (dalle 15.00 alle 19.00)

