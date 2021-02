Dati Covid: 13 mila contagi. Lopalco sulle scuole: riaprirei in primavera

Dati Covid del 23 febbraio: 13.314 contagi, accompagnati da 356 decessi. Intanto è fuori il primo Decreto Legge del Governo Draghi sulle nuove misure anti Covid-19, come abbiamo già riferito. Il Decreto Legge proroga il divieto di spostamento tra Regioni fino al 27 marzo 2021.

Sul fronte vaccinazioni il portale del Ministero della Salute indica 3.647.651 vaccini totali (seconde dosi incluse), per 1.338.877 persone vaccinate.

L’andamento dei contagi negli ultimi giorni e l’incedere delle varianti preoccupa anche l’assessore alla salute della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco, come riferiamo in un altro pezzo. Intervenuto a ‘Radio Capital’, l’assessore afferma: “Siamo in zona gialla perchè due settimane fa il trend era in calo, ma non vuol dire che dobbiamo stare tranquilli. Abbiamo segnali preoccupanti di diffusione della variante inglese, che si diffonde tra giovani e bambini. Per me la didattica a distanza dovrebbe essere prorogata almeno fino all’inizio della primavera”.

Vaccino docenti

Sul sito del Ministero della Salute le novità sul vaccino docenti AstraZeneca: Sulla base di nuove evidenze scientifiche si aggiornano le modalità di somministrazione del vaccino AstraZeneca nella fascia di età compresa tra i 18 e i 65 anni.

Con la Circolare 22 febbraio 2021, è data infatti la possibilità di “offrire il vaccino fino ai 65 anni (coorte 1956) compresi i soggetti con condizioni che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di COVID-19” ma “ad eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili”

Le nuove evidenze scientifiche riportano dati di immunogenicità in soggetti di età superiore ai 55 anni e stime di efficacia del vaccino superiori a quelle precedentemente riportate.

Il bollettino del 23 febbraio

Nuovi positivi: 13.314

Decessi: 356

Tamponi: 303.850

Terapia intensiva: 2.146 totale ricoverati, 197 con nuovi ingressi del giorno

Totale casi: 2.832.162

LEGGI ANCHE