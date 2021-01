Dati Covid 29 gennaio, Crisanti: con le varianti, mascherine e distanziamento potrebbero non bastare più

Dati Covid del 29 gennaio

Sul tema delle varianti del Covid-19, come riferiamo in un altro pezzo, è intervenuto di recente Andrea Cristanti, direttore del dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova, che all’agenzia Agi detto: “Se le varianti prenderanno il sopravvento vorrà dire che le misure che abbiamo adottato, distanziamento e mascherine, non bastano più. Per non farci trovare impreparati dobbiamo lanciare un programma di sorveglianza sulle varianti.”

Vaccini

Quanto ai vaccini, la Presidenza del Consiglio dei ministri nel suo ultimo report rende noto: di oltre 1,7 milioni (1.700.625) il numero totale delle somministrazioni di vaccini anti-Covid eseguite in Italia, di cui 381.837 seconde dosi.

Il bollettino del 29 gennaio

Nuovi positivi: 13.574

Decessi: 477

Tamponi: 268.750

Terapia intensiva: 2.270

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 148

Totale casi: 2.529.070

