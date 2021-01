Dati Covid, 8.824 positivi. Diminuiscono i tamponi

Dati Covid del 18 gennaio: solo 8.824 nuovi positivi ma a fronte di pochi tamponi, solo 158.674.

I vaccini a quota 1.153.501, come indica il portale del Ministero della Salute.

E la scuola?

Una situazione contagi ancora in salita che produce effetti anche sulla scuola. Nell’ultima settimana, infatti, si è ampliata di giorno in giorno la polemica scuole aperte/scuole chiuse, con l’intervento delle Regioni che prorogano la Dad al 100%, e con sentenze contraddittorie della giustizia amministrativa.

Sul sito del Ministero tutte le misure anti Covid volute con l’ultimo Dpcm scuola.

La scuola resta, insomma, nell’occhio del ciclone. Il CTS ieri si è riunito d’urgenza con le regioni per dibattere per l’ennesima volta del rientro in classe. Favorevole, da sempre, il coordinatore Agostino Miozzo. Ma le regioni chiedono maggiori rassicurazioni e numeri attendibili del contagio dentro le classi.

Il calendario dei rientri in classe del primo ciclo e delle superiori a questo link.

Oggi sono tornati in classe i ragazzi delle superiori nelle regioni Lazio, Piemonte, Molise, Emilia Romagna, come riferiamo in un altro articolo.

Il bollettino del 18 gennaio

Nuovi positivi: 8.824

Decessi:

Tamponi: 158.674

Terapia intensiva: 2.544

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 142

Totale casi: 2.390.101

