Dati Covid al 17 dicembre: più di 18 mila casi

Dati Covid di oggi: 18.236. Su questi numeri e non solo si basano le considerazioni del CTS, del Governo e delle regioni che ormai da due giorni discutono dell’ipotesi di restringere ulteriormente le misure del Natale.

Preoccupazioni di genere sanitario ma che si ripercuotono sulla scuola. I nostri lettori si sono espressi attraverso il sondaggio della Tecnica della Scuola.

Ecco cosa è venuto fuori dal sondaggio.

E’ giusto prolungare la vacanze di Natale anche dopo il 7 gennaio? Il 57% dei 5 mila lettori che hanno partecipato al sondaggio della Tecnica della Scuola ha detto sì: non solo per le superiori, ma per qualsiasi grado di scuola. Un dato che, sommato con il 16,5% di lettori che dicono sì al prolungamento solo per la scuola superiore, fa raggiungere un totale di oltre il 75% di pareri favorevoli alle vacanze lunghe. Insomma, i no al rientro in classe il 7 gennaio 2021 sono ben più dei sì.

Il bollettino del 17 dicembre

Nuovi positivi: 18.236

Decessi: 683

Tamponi: 185.320

Terapia intensiva: 2.855 ; Ingressi del giorno: 183

Totale casi: 1.906.377