Dati Covid del 7 dicembre, 13 mila nuovi positivi, curva in appiattimento

La curva è in forte appiattimento, come mostrano i dati Covid di oggi 7 dicembre: 13.720 nuovi casi positivi, su un totale di oltre 1 milione e 700 mila contagiati complessivi nel Paese. Tuttavia, bisogna dirlo, il numero di tamponi è altrettanto basso, 111.217, quando nei giorni scorsi siamo stati sopra i 200 mila, dunque l’interpretazione dei dati va ridimensionata.

Intanto si discute se la prolungata didattica a distanza debba essere compensata da un recupero delle lezioni in presenza durante l’estate. Scuola fino a luglio, cioè? Un’ipotesi che non vedrebbe in disaccordo la Ministra Azzolina ma sulla quale sono le Regioni a dovere discutere. I sindacati non sono d’accordo.

Il bollettino del 7 dicembre

Nuovi positivi: 13.720

Decessi: 528

In terapia intensiva: 3.382

Ingressi del giorno in TI: 144

Tamponi effettuati: 111.217

Totale casi: 1.742.557