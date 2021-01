Dati Covid del 9 gennaio, quasi 20 mila contagi. Campania vola con i vaccini

Dati Covid: oggi 19.978 nuovi contagiati, 172.119 tamponi, 2.257.866 di casi totali, 2.593 totale ricoverati con 183 ingressi del giorno, 483 i decessi.

Quanto ai vaccini sono 512.824 le persone vaccinate fino a questo momento, ma come ricordiamo più volte il portale del Ministero si aggiorna in tempo reale. Campania vola raggiungendo il 75% dei vaccini effettuati (50.427) sul totale delle dosi ricevute (67.020). Toscana e Veneto al 71%. A rilento Lombardia e Calabria, che sono attorno al 30% dei vaccini effettuati.

Da più parti aumentano le pressioni affinché il personale scolastico e gli studenti siano considerati categoria prioritaria per i vaccini, potendo ricevere le dosi per lo meno dopo il personale delle RSA, cosa che risolverebbe quella criticità che sta destabilizzando la scuola come mai era accaduto prima, rendendo impossibile portare in classe i ragazzi delle superiori e permettere a tutti gli alunni di ritrovare serenità e normalità.

Intanto è arrivata anche l’ordinanza del Ministero della salute che decreta le zone di rischio del nostro Paese come segue:

area gialla : Abruzzo, Campania, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana,Umbria, Valle d’Aosta

: Abruzzo, Campania, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana,Umbria, Valle d’Aosta area arancione : Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto

: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto area rossa: (nessuna Regione).

Il Bollettino del 9 gennaio

19.978 nuovi contagiati,

172.119 tamponi,

2.257.866 casi totali,

2.593 totale ricoverati con 183 ingressi del giorno,

483 i decessi.