Dati Covid dell’8 gennaio, altri 17 mila contagi, vaccinate oltre 413 mila persone

Dati covid dell’8 gennaio: si torna a crescere. Nuovi 17.533 contagi, a fronte di 140.264 tamponi.

I vaccinati in Italia 413.121 (346 mila operatori sanitari) a fronte di 908.700 dosi arrivate nel Paese.

Quanto allo stato clinico al momento della diagnosi, la grande maggioranza delle persone identificate come positive sono asintomatiche o paucisintomatiche, ci spiega il Presidente dell’ISS Silvio Brusaferro, nella usuale conferenza stampa di fine settimana. Solo una minima parte della popolazione ha condizioni di salute gravi.

L’Rt è in crescita. Oggi è a 1.03 a livello italiano. La resilienza, ovvero il livello di occupazione dei posti letto (di area medica e di terapia intensiva) è la seguente: il livello soglia di occupazione dei posti letto di area medica decresce in maniera lentissima; in terapia intensiva il livello resta stabile. Complessivamente siamo leggermente sotto soglia, in entrambi i casi, ma con un margine molto risicato.

Il bollettino dell’8 gennaio 2021

Nuovi positivi: 17.533

Decessi: 620

Tamponi: 140.264

Terapia intensiva: 2.587

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 156

Totale casi: 2.237.890