Dati Covid, il 6 gennaio 20.331 contagi, 260.948 vaccinati

I dati Covid del 6 gennaio: 20.331 nuovi contagi e 548 decessi, una cifra allarmante. Il numero dei tamponi: 178.596.

Quanto alle vaccinazioni, il bollettino del 6 gennaio, secondo il portale del Ministero della Salute, segnala 260.948 vaccinati, ad un ritmo che pare finalmente crescere, a oltre 10 giorni dal vaccine day.

Intanto dal Governo arrivano le indicazioni circa le nuove misure anti Covid. Uscito il provvedimento in G.U. In sintesi: vietati gli spostamenti tra Regioni fino al 15 gennaio. Weekend 9-10 gennaio arancione. Confermata la deroga per i piccoli Comuni in zona arancione sugli spostamenti entro 30 km. “Visita a casa” in zona rossa nel proprio Comune. Studenti scuole superiori in classe dall’11 gennaio.

Il bollettino del 6 gennaio 2021

Nuovi positivi: 20.331

Decessi: 548

Tamponi: 178.596

Terapia intensiva: 2.571

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 183

Totale casi: 2.201.945