Dati Covid, il bollettino del 9 dicembre: nuovi 12 mila contagi. Numero basso di tamponi

I dati del contagio da Covid-19 di oggi 9 dicembre ci indicano una curva in appiattimento, visti i 12 mila nuovi contagi, ma a fronte di un numero basso di tamponi, che può far pensare che le cifre reali siano ben più alte: appena 118.475 tamponi, quelli effettuati nelle ultime 24 ore. Del resto, anche i numeri di ingressi in terapia intensiva, oggi altri 152, sono piuttosto stabili, non risentono di un’importante flessione. In breve, l’incidenza del contagio resta elevata.

Intanto si sollevano più voci, tra gli esperti, circa l’inevitabilità di una nuova ondata epidemiologica. Quanto alle scuole, sono luoghi sicuri oppure no? Un tema divisivo, come raccontiamo in un altro articolo.

Il bollettino del 9 dicembre

Nuovi positivi: 12.756

Decessi: 499

In terapia intensiva: 3.320

Ingressi del giorno in TI: 152

Tamponi effettuati: 118.475

Totale casi: 1.770.149