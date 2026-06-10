Percorsi abilitanti 60 Cfu, al via l’accreditamento degli atenei: proposte dal 19 giugno al 19 luglio. La nota e i corsi previsti – PDF

Avvio dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2026/2027: il ministero dell’Università e della Ricerca ha illustrato le indicazioni operative sulle procedure di accreditamento iniziale e presentazione della

nuova offerta formativa 2026-2027 con una nota.

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Quali sono i percorsi previsti?

Per l’anno accademico 2026/2027 sono confermate diverse tipologie di percorsi, a seconda della situazione di partenza del docente:

Percorso da 60 CFU/CFA: È il percorso standard di formazione iniziale per ottenere l’abilitazione.

È il percorso standard di formazione iniziale per ottenere l’abilitazione. Percorsi da 30 CFU/CFA: Destinati a diverse categorie, tra cui i vincitori di concorso che devono completare la formazione e docenti che hanno già determinati requisiti previsti dalla legge.

Destinati a diverse categorie, tra cui i vincitori di concorso che devono completare la formazione e docenti che hanno già determinati requisiti previsti dalla legge. Percorso da 36 CFU/CFA: Riservato a chi ha conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022.

Come si svolgeranno le lezioni?

Una notizia importante riguarda la modalità di frequenza:

È possibile seguire le lezioni online (in modalità sincrona) fino a un massimo del 50% del totale delle ore.

fino a un massimo del delle ore. Attenzione: Questa possibilità non si applica ai tirocini e ai laboratori, che devono essere svolti obbligatoriamente in presenza.

Quanti posti saranno disponibili?

Il numero di posti per ogni classe di concorso non è fisso, ma viene stabilito in base al fabbisogno di insegnanti comunicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).

L’obiettivo è formare un numero di docenti adeguato a coprire le cattedre vacanti e garantire che i futuri concorsi abbiano abbastanza candidati abilitati.

In alcuni casi limitati, potrebbero essere autorizzati corsi anche per classi di concorso per cui non è stato rilevato un fabbisogno immediato.

Quando usciranno i bandi per iscriversi?

Al momento il processo è in una fase amministrativa tra Università e Ministero:

Le Università hanno tempo dal 19 giugno al 19 luglio 2026 per presentare le loro proposte di corsi al Ministero.

per presentare le loro proposte di corsi al Ministero. Le Università e le istituzioni AFAM potranno pubblicare i propri bandi di iscrizione solo dopo che il Ministero avrà emanato il decreto ufficiale che autorizza il numero di posti disponibili.